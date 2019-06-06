Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi
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Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarının ayrılmasının ardından Erol Bulut ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarının ayrılmasının ardından Erol Bulut ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:30 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden A. Alanyaspor yeni teknik direktörünü buldu. Sezonu Sergen Yalçın ile kapatan turuncu-yeşilliler, yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlayamamıştı. Antalya ekibi çalışmalarının ardından başarılı teknik adam Erol Bulut ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır" denildi.
Erol Bulut son olarak Süper Lig takımlarından E. Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı. - İSTANBUL
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