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Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle Erol Bulut, bir yıllık sözleşmeye imza attı.
Erol Bulut, törende yaptığı konuşmada, Aytemiz Alanyaspor'u bulunduğu noktanın üzerine taşımak istediklerini söyledi.
Hem ligde hem de kupada başarılı olmak istediklerini belirten Bulut, " Yeni Malatyaspor'da 2 yıla yakın bir çalışma sürecim oldu. Başarılı olduk. Oradaki maceramız bitti. Şu andan itibaren Alanyaspor ile maceramız başladı. Hedeflerimize, başkan, yönetim, teknik heyet, taraftar ve medya ile yürümek inşallah nasip olur. İki kulvarda yarışacağız. Bizim için lig kadar kupa da önemli. Takımımızı şekillendireceğiz. Yeni takviyelerle Alanyaspor'u herkesin istediği yere getirmeye çalışacağız." diye konuştu.
Transfer konusuna değinen Bulut, eski takımı Evkur Yeni Malatyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Guilherme ile ilgilendiklerini belirterek, "İlgileniyoruz ama sadece o yok. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, ekonomik sınırlarımızı aşmadan bize yarayacak oyuncular almak isteriz. Heyecan dolu bir lig olacağını düşünüyorum. Herkes takımımızın coşkulu ve iyi bir futbol oynayacağından emin olsun. Taraftarlarımız takımımızın arkasında olsun ve bizi desteklesin." değerlendirmesinde bulundu.
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise teknik direktör Erol Bulut'un başarılarına Alanyaspor'da da devam edeceğine inandığını dile getirdi.
Bulut ve ekibinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Öncelikle kendisine 'hoş geldin' diyorum. Erol Bulut, kendisini ispat etmiş bir hocamız. Başarılarına burada da devam edecektir. Bundan önce çalıştığımız teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibine de teşekkür eder, bundan sonraki görevlerinde başarılar dilerim. Teknik heyetimizle transferde düğmeye basıyoruz. Düşündüğümüz oyuncular var. Yıldız oyuncu değil, sahada mücadele eden futbolcu istiyoruz. Teknik heyet ve transfer komitemizle en iyi oyuncuları takımımıza kazandırmak için mücadele edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:35 Kaynak: AA
Aytemiz Alanyaspor, Spor
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