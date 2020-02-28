Alanyaspor'da Erol Bulut'tan maç sonu itiraf: "Beşiktaş hak etti" - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor'da Erol Bulut'tan maç sonu itiraf: 'Beşiktaş hak etti' - Son Dakika Spor

Alanyaspor'da Erol Bulut'tan maç sonu itiraf: "Beşiktaş hak etti"

22 dakika önce

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor'da Erol Bulut'tan maç sonu itiraf:

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut maç sonunda açıklamalarda bulundu.


"GALİBİYETİ HAK ETMEDİK"


Maçı değerlendiren Bulut, "Bugün ilk yarıda 1-0 öne geçmemize rağmen istediğimiz futbolu sergileyemedik. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Beşiktaş'a karşı bu kadar basit hata yaparsanız, kaybettiğiniz için şaşırmamalısınız. Biz oynadığımız futbolla galibiyeti hak etmedik. Beşiktaş galibiyeti hak etti" dedi.


"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ VAR"


Erol Bulut sözlerini "Konsantrasyon eksikliği var. Hatırlarsanız ilk yarıda da aynı dönemde bu oldu. Şimdi yeniden kupa ve lig maçlarına odaklanmalıyız." şeklinde tamamladı.


Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi
Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz: Bir ölür, bin doğarız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e açık açık söyledi: Rejim unsurları meşru hedef konumundadır Beşiktaş, Alanyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 00:00:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyaspor'da Erol Bulut'tan maç sonu itiraf: "Beşiktaş hak etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]