- Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Junior Fernandes: " Umarım mutlu ayrılan taraf biz oluruz"

ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, haftaya oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şilili futbolcu Junior Fernandes, "Karşımızda büyük bir takım olacak ama biz de ona göre mücadele edeceğiz. Umarım mutlu ayrılan taraf biz oluruz" dedi.

Alanyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen idmana futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alan pas çalışma yapan turuncu-yeşilli ekip, taktiksel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. İdmanda sakatlığı bulunan Lokman Gör, kaleci Haydar Yılmaz, Nsakala ile milli takımlarında yer alan Efecan Karaca, Umut Güneş ve Yunan oyuncu Manolis Siopis yer almadı. Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

İdman öncesi gazetecilerin sorularını sol kanat oyuncusu Junior Fernandes, lige iyi bir giriş yaptıklarını söyledi. Şu an ligin lideri olduklarını hatırlatan Fernandes, "İyi çalışıyoruz ama lig yarışmaya açık bir durumda ve çok mücadeleci bir lig. Karşımızda büyük bir takım olacak ama biz de ona göre mücadele edeceğiz. Umarım mutlu ayrılan taraf biz oluruz. Takımız şu an iyi gidiyor ve her maçın ayrı bir hikayesi oluyor. Farklı oyuncular ön plana çıkıyor son maçta ben de elimden geleni yaptım" dedi.

"İyi bir performans gösterdiğim için mutlu oldum"

Geçen hafta 3-2'lık skorla galip geldikleri Malatyaspor maçını da değerlendiren Fernandes, "Maçta iyi bir performans gösterdiğim için mutlu oldum. Bu maça ekstra bir durum yoktu. Her maça konsantre olduğumuz gibi geçen haftadaki maçada aynı şekilde hazırlandık. Futbolda bu tarz olaylar var eski takım arkadaşınıza, hocanıza karşı oynayabiliyorsunuz. Zor bir mücadele olacak ve güçlü bir rakip olacak. Elimizden gelenin en iyisi yapmak istiyoruz. İyi bir taraflarımız var. Onları Fenerbahçe maçında da tribündeki yerlerinde görmek istiyoruz" diye konuştu.