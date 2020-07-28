Alanyaspor'da hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak!

Süper Lig'de sezonu 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan turuncu-yeşilliler, şimdi rotayı Ziraat Türkiye Kupası finaline çevirdi.

Akdeniz temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda çok yaklaştığı şampiyonluğa ulaşıp, kupayı müzesine götürmek istiyor.

Aytemiz Alanyaspor, yarın İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta Trabzonspor'u yenip şampiyon olması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılacak.

Ön eleme oynamadan UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele hakkını elde etmeyi planlayan turuncu-yeşilliler, kupa finalindeki rakibi Trabzonspor'a karşı bugüne kadarki mücadelelerinde yakaladığı üstünlüğü, bu karşılaşmada da korumayı hedefliyor.

4-2'lik Alanyaspor üstünlüğü

Bordo-mavililerle Süper Lig'de 8 kez karşılaşan Alanyaspor, bu mücadelelerden 4'ünü kazandı, 2'sinde rakibiyle berabere kaldı, 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

- Alanyaspor'un en önemli golcüsü: Cisse

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak takımının 4-0'lık galibiyetine önemli katkı sağlayan Alanyaspor'un 35 yaşındaki Senegalli golcüsü Papiss Cisse, Süper Lig'de de 24 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Bu sezon 32 lig maçında 22 gol kaydeden Cisse, ayrıca 5 Türkiye Kupası mücadelesinde forma giydi ve bu karşılaşmalarda 3'ü Antalyaspor'a, 1'i Kasımpaşa'ya 4 gol attı.

- Takımlarının şampiyonluğuna inanıyorlar

Alanyaspor Şimşekler Taraftar Grubu Başkanı Fatih Aslan, AA muhabirine, takımlarının, kupa finalinde Trabzonspor'u yenerek, Avrupa kupalarına direkt katılacaklarına inandıklarını söyledi.

Bu karşılaşmada da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tribündeki yerlerini alamayacaklarını hatırlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Taraftarı olduğumuz Alanyaspor'un, kupa finalindeki rakibi Trabzonspor'la karşılaşacak olmasının heyecanını yaşıyoruz. Takımımızın İstanbul'da yanında olamayacağız ama ekranlardan canıgönülden destekleyeceğiz. Kalbimiz yine Alanyaspor için çarpacak. Takımımızın kupa finalinde yine bir ilki başarıp kupayı kazanacağına inanıyoruz. Tüm oyuncularımızın iyi bir performans sergileyeceğinden şüphemiz yok. En son kupa yarı final rövanş maçında 3 gol birden atan Cisse'nin, Trabzonspor'a karşı final maçında da ağları havalandırmasını diliyoruz."