Alanyaspor'da hedef UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde iki ön eleme maçı yapacaklarını belirterek, hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk maçlarının her takım gibi kendileri için de zor olduğunu dile getirdi.

Deplasmanda Sivasspor gibi güçlü bir rakiple oynadıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu maçta oynayan yeni transferlerimiz iyiydi. Çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum." dedi.

Takımdaki eksikliklerin teknik heyet tarafından tespit edildiğine değinen Çavuşoğlu, bu eksikleri gidermek için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, giden oyuncuların yerlerine yeni oyuncular transfer ettiklerini belirterek, "Takımdan 12'ye yakın oyuncumuz gitti ama hemen hemen 10 oyuncu da transfer ettik. Gidenlerden takımda kalmasını istediğimiz oyuncu sayısı 2-3 taneydi. Birisini Beşiktaş ile takas yaptık. Nsakala da Beşiktaş'a gitti. Papiss Cisse de zaten şu anda herhangi bir kulübe gitmedi. O da kalmasını istediğimiz bir oyuncuydu. Diğer oyuncularımız da zaten teşekkür edip göndereceğimiz oyunculardı. Hepsinden de katkı aldık." diye konuştu.

"Limitimize göre hareket edeceğiz"

Transferi kapatmadıklarını, şartlara göre yeni transfer yapabileceklerini anlatan Çavuşoğlu, "Kesin transfer olacak' diye bir şey yok. Limitimize göre bakıp değerlendireceğiz. Belki kiraya gidecek oyuncularımız da olur. Buna göre değerlendirme yapacağız. Özellikle bu maçı da atlattıktan sonra teknik heyetimizle oturup bir değerlendirme yapacağız inşallah. Takımımızda şu anda yeteri kadar oyuncu var. Yeterince oyuncu kalitesi de var. Kanat oyuncusuyla ilgili de bir çalışmamız var ancak tabii ki limitleri de aşmamamız lazım. Limitimize göre hareket edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'un tarihinde Avrupa kuplarında ilk kez mücadele edeceğinin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, "Avrupa kupalarında önümüzde iki tane takımı elememiz lazım. Bu takımları öncelikle elememiz gerekiyor. Bizim de hedefimiz tabi nereye kadar gideriz bilmiyorum ama gruplara kalmak. Burada hedef belli. Hiç kimse buradan geri adım atmak istemez. Bu nasip kısmet işi, biz elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Bakanlığımızın aldığı kararlar önemli"

Ligin ilk yarısının seyircisiz oynanması konusunda önceliğin sağlık olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bakanlığın aldığı kararların önemli olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, ikinci yarının kesin seyircili oynanacak diye bir şey olmadığını, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun raporlarına göre, Türkiye Futbol Federasyonunun talimatlarına göre hareket edileceğini söyledi.

"Kombine almak isteyen çok taraftar var"

Taraftarların kombine alarak takımlarına destek olmak istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Maçlara gitsek de gitmesek de takımıza destek olmak için kombine almak istiyoruz' diyen taraftar çok. Mutlaka diğer takımlarda da bu fikirde olan taraftar vardır. Bu da federasyonla görüşülmesi gereken bir konu. Aslında bir zararı olmaz. Kombineyi açarsın, herkes kombine alır. Takımına destek verir. Maçlar seyirciye açıldığında da taraftar gider ya da hiç gitmez. Bu düşüncede olan Alanyasporlu gönüldaşlarımız çok fazla. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu değerlendirmeye alacağız." şeklinde konuştu.

Alanyaspor'un lige ilk çıktığı yıllarda düşer algısının son iki yıldır artık konuşulmadığını dile getiren Çavuşoğlu, işlerini iyi yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Alanyaspor'un çıktığı gibi düşer söylemlerine bakmadıklarını anlatan Çavuşoğlu, "O dönem onu söyleyenler şimdi söylemiyor. Alanyaspor'un iyi yönetildiğini gördüler. Tabii ki futbolda her şey olabilir. Türkiye'de bugün baktığınız zaman 5 takım hariç herkes çıkabilir düşebilir. Bunlar olağan şeyler. Bizim yönetim olarak bütün gayretimiz Alanyaspor'u ligde tutup, iyi yerlerde mücadele etmek. Lige renk katmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.