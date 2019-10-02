Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da Juan ve Salih Uçan şoku
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Alanyaspor'da Juan ve Salih Uçan şoku

1 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Juan Francisco Moreno Fuertes ve antrenmanda sakatlık geçiren Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Alanyaspor'da Juan ve Salih Uçan şoku, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Juan Francisco Moreno Fuertes ve antrenmanda sakatlık geçiren Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.


Dr. İsmail Yetkin, sol diz çapraz bağında yırtık tespit edilen Fuertes'in tedavi sürecinin başladığını ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.


Yetkin, sağ diz arka menisküsünde yırtık tespit edilen Salih Uçan'ın da tedavisine başlandığını, oyuncunun 2 ile 4 hafta takımda uzak olacağını dile getirdi.


Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:41 
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