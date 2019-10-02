Alanyaspor'da Juan ve Salih Uçan şoku
1 saat önce
Aytemiz Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Juan Francisco Moreno Fuertes ve antrenmanda sakatlık geçiren Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
Aytemiz Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Juan Francisco Moreno Fuertes ve antrenmanda sakatlık geçiren Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
Dr. İsmail Yetkin, sol diz çapraz bağında yırtık tespit edilen Fuertes'in tedavi sürecinin başladığını ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.
Yetkin, sağ diz arka menisküsünde yırtık tespit edilen Salih Uçan'ın da tedavisine başlandığını, oyuncunun 2 ile 4 hafta takımda uzak olacağını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:41
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