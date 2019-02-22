Alanyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Tamam
9 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa
'yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor
, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.
Hafta sonunda Kasımpaşa'yı Bahçeşehir
Okulları Stadyumu'nda konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın
'ın gözetiminde çalıştı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdmanın son bölümü ise çift kale maçla tamamlandı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:35 Kaynak: İHA
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