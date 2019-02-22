Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Tamam

Alanyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Tamam

8 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Alanyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Tamam, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. Hafta sonunda Kasımpaşa'yı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde çalıştı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdmanın son bölümü ise çift kale maçla tamamlandı.

(Erdal Anak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:36 Kaynak: İHA

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