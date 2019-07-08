Alanyaspor'da kombineler satışta
9 dakika önce
Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu kombine yenileme dönemi başladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu kombine yenileme dönemi başladı. Kombine kartların genel satışa ise 18 Temmuz'da çıkacağı bildirildi.
Alanyaspor'un 2019-2020 sezonunda Bahçeşehir
Okulları Stadyumu'nda geçerli olacak kombinelerin satışına başlandı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar yenileme işlemi yapılacağı ve 18 Temmuz Perşembe günü ise genel satışın başlayacağı kaydedildi. VIP Tribün 2500 TL, Maraton Tribün D-E-F Bloklar 750 TL, Maraton Tribün A-B-C-G-H-I Bloklar 650 TL, Kapalı Tribün TL 650 TL, Kale
Arkası Tribünleri 250 TL'den satışa açıldı.
Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olması gerektiği de vurgulandı. - ANTALYA
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