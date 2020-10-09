Alanyaspor'da korona virüs testleri negatif - Son Dakika

Alanyaspor'da korona virüs testleri negatif

09.10.2020 16:21
Alanyaspor'da korona virüs testleri negatif, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular ve teknik ekibe korona virüs (Covid-19) testi yapıldı.

Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular ve teknik ekibe korona virüs (Covid-19) testi yapıldı. Yapılan testlerde futbolcuların sonuçları negatif çıktı.

Turuncu-yeşilli takımdaki futbolcular, teknik ekip ve görevli personel 3 günlük izinin ardından Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde korona virüs testine tabii tutuldu. Kulüp doktoru İsmail Yetkin tarafından, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan testlerin tüm sonuçları negatif çıktı. Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize izin dönüşünde uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" denildi.

(Erdal Anak/İHA)

Alanyaspor'da korona virüs testleri negatif

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor'da korona virüs testleri negatif - Son Dakika Spor

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