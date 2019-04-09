Alanyaspor'da Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı
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Aytemiz Alanyaspor, 14 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Aytemiz Alanyaspor
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:53 Kaynak: İHA
, 14 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor
maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın
'ın gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşu ile başladı. Daha sonra koordineli ısınma hareketleri yapan turuncu yeşilli ekip, core çalışması ile idmana devam etti. Bu çalışmanın arından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise 3'lü turnuva yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Cenk Ahmet
Alkılıç ve Junior Fernandes katılmazken, daha önce sakatlığı bulunan Joel Obi
ve Steven Coulker ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA
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