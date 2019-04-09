Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Alanyaspor'da Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

23 dakika önce

- Alanyaspor'da Malatyaspor maçı hazırlıkları başladıANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, 14 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

- Alanyaspor'da Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, 14 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşu ile başladı. Daha sonra koordineli ısınma hareketleri yapan turuncu yeşilli ekip, core çalışması ile idmana devam etti. Bu çalışmanın arından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise 3'lü turnuva yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ve Junior Fernandes katılmazken, daha önce sakatlığı bulunan Joel Obi ve Steven Coulker ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:03 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Evkur, Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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