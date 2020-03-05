Alanyaspor'da Rizespor mesaisi başladı - Son Dakika
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Alanyaspor'da Rizespor mesaisi başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Alanyaspor'da Rizespor mesaisi başladı, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.


Ligde pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Erol Bulut'un yönetiminde gerçekleşen idmana futbolcular ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan turuncu-yeşilli ekip, antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Siopis katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Djalma Campos ise takımdan ayrı düz koşu ve yenileme çalışması yaptı. Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:21 Kaynak: İHA
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