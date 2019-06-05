Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi
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Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

1 saat önce

Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi, System.String[]
Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Antalya temsilcisinde yeni teknik direktör olarak Erol Bulut'un ismi geçiyor. Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın bilmecesi çözüldü. Takımın başında devam edip etmeyeceği merak konusu olan Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamadığı duyuruldu. Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Sergen Yalçın geride bıraktığımız sezonun 13. haftasında Alanyaspor'un başına geçmiş ve ligi 44 puanla 9. sırada tamamlamıştı. Sergen Yalçın'la yolları ayıran Alanyaspor'un Erol Bulut'la görüştüğü de iddia edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:06 Kaynak: İHA
Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın, Güncel
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