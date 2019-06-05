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Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

50 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın dönemi sona erdi.
Turuncu-yeşilli kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanamadığı bildirildi.
Açıklamada "Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sergen Yalçın, 2018- 2019 sezonun 13. haftasında Akdeniz ekibinin başına geçmişti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:51 Kaynak: AA
Spor
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