Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi
50 dakika önce
Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın dönemi sona erdi.
Aytemiz Alanyaspor
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:51 Kaynak: AA
'da teknik direktör Sergen Yalçın
dönemi sona erdi.
Turuncu-yeşilli kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanamadığı bildirildi.
Açıklamada "Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sergen Yalçın, 2018- 2019 sezonun 13. haftasında Akdeniz
ekibinin başına geçmişti.
Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi
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