Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da sezon hazırlıkları - DÜZCE
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Alanyaspor'da sezon hazırlıkları - DÜZCE

48 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2019-2020 sezonu hazırlıklarının 2. etabı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan turuncu-yeşilli futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kapma çalışmalarıyla tamamlandı.
Bu arada, Alanyaspor'un yeni transferi Lokman Gör'ün yarınki antrenmana katılacağı öğrenildi.
Alanyaspor'da sezon hazırlıkları - DÜZCE
Aytemiz Alanyaspor, Kaynaşlı, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:45 Kaynak: AA
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