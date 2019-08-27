Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da taha yalçıner ile yollar ayrıldı
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Alanyaspor'da taha yalçıner ile yollar ayrıldı

58 dakika önce

SÜPER Lig ekibi Alanyaspor, 3 sezondur formasını giyen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Alanyaspor'da taha yalçıner ile yollar ayrıldı, System.String[]

SÜPER Lig ekibi Alanyaspor, 3 sezondur formasını giyen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Alanyaspor, 2016 yılında Samsunspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre futbolcuyla karşılıklı görüşülerek sözleşmesi feshedildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüze 3 sezondur hizmet eden orta saha oyuncumuz Taha Yalçıner ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Taha, 3 sezon boyunda Alanyaspor için ter döktü ve toplamda 65 maç forma giydi. Bu maçlarda toplam 3 gol 3 asist yaptı. Taha bu 2019- 2020 sezonundaki ilk iki maçta kadroda yer aldı ancak hiç forma şansı bulamadı.


- Antalya
Aytemiz Alanyaspor, Taha Yalçıner, Samsunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:51 Kaynak: DHA
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