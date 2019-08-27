Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da Taha Yalçıner ile yollar ayrıldı
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Alanyaspor'da Taha Yalçıner ile yollar ayrıldı

1 saat önce

Alanyaspor, 2016 yılında Samsunspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yollarını ayırdı.

Alanyaspor'da Taha Yalçıner ile yollar ayrıldı, System.String[]

Alanyaspor, 2016 yılında Samsunspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre futbolcuyla karşılıklı görüşülerek sözleşmesi feshedildi.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:


Kulübümüze 3 sezondur hizmet eden orta saha oyuncumuz Taha Yalçıner ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.


Taha, 3 sezon boyunda Alanyaspor için ter döktü ve toplamda 65 maç forma giydi. Bu maçlarda toplam 3 gol 3 asist yaptı. Taha, bu 2019- 2020 sezonundaki ilk iki maçta kadroda yer aldı ancak hiç forma şansı bulamadı.

Aytemiz Alanyaspor, Taha Yalçıner, Samsunspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:09 
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