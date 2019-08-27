Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da Taha Yalçıner ile yollar ayrıldı
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Alanyaspor'da Taha Yalçıner ile yollar ayrıldı

43 dakika önce

Alanyaspor, 3 sezondur forma giyen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Alanyaspor'da Taha Yalçıner ile yollar ayrıldı, System.String[]

Alanyaspor, 3 sezondur forma giyen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.


Alanyaspor, 2016 yılında Samsunspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yollarını ayırdı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 3 sezondur hizmet eden orta saha oyuncumuz Taha Yalçıner ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Taha, 3 sezonda Alanyaspor'da toplamda 65 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 3 gol 3 asist yaptı. Taha 2019-2020 sezonundaki ilk iki maçta kadroda yer aldı ancak hiç forma şansı bulamadı. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Taha Yalçıner, Samsunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:35 Kaynak: İHA
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