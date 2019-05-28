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Alanyaspor'da transfer

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Portekiz ekibi Braga'nın kalecisi Jose Marafona'yı transfer etti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Portekiz ekibi Braga'nın kalecisi Jose Marafona'yı transfer etti.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezonun ilk transferine kaleci ile başladıklarını söyledi.
Jose Marafona'nın kulübe faydalı olacağına inandığını anlatan Çavuşoğlu, "Alanyaspor camiasına hayırlı olsun. Kendisi kariyerli bir kaleci. Bundan sonra Alanyaspor'un başarısı için ter dökecek. Alanyaspor'a ve Alanya'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaleci Marafona ise kendisine güvenerek transferi gerçekleştirdikleri için başkana ve kulübe teşekkür ederek, "Türkiye ligini takip ediyorum. Baiano ve Djalma ile beraber oynadım. Kulüp ve şehir hakkında harika şeyler söylediler. Kulübü ve Türkiye ligini çok iyi biliyorum. Taraftarlarımız benimle ilgili çok rahat olsun. Elimden gelenin en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamaların ardından Jose Marafona, kendisini 2 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:45 Kaynak: AA
Cengiz Aydoğan, Portekiz, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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