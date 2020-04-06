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Alanyaspor'da Umut Güneş, sokağa çıkma yasağına giren tek oyuncu oldu
6 saat önce
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş, 20 yaşında olduğu için sokağa çıkamayacak.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş, 20 yaşında olduğu için sokağa çıkamayacak.
Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz günlerde 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmaması kararı alınmıştı. Uygulanan tedbirler kapsamında evinde bireysel idmanlarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş de bu karar nedeniyle sokağa çıkamayacak. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:18 Kaynak: İHA
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