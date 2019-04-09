Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Alanyaspor'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli takım, iki günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon ve iki takım halinde dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti.

Üçlü turnuvayla sona eren antrenmana Junior Fernandes ve Cenk Ahmet Alkılıç katılmadı.

Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:18 Kaynak: AA
Evkur, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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