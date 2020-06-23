Alanyaspor'dan başsavcı Emre'ye veda kahvaltısı - Son Dakika

Alanyaspor'dan başsavcı Emre'ye veda kahvaltısı

Aytemiz Alanyaspor yönetim kurulu, Bursa'ya tayini çıkan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile veda kahvaltısında bir araya geldi.

Aytemiz Alanyaspor yönetim kurulu, Bursa'ya tayini çıkan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile veda kahvaltısında bir araya geldi.


Aytemiz Alanyaspor yönetim kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Ana Kararnamesi ile Bursa'ya tayini çıkan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile veda kahvaltısında bir araya geldi. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Alper Saykal ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba'nın da katıldığı kahvaltıda Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya'da yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Başsavcı Emre'ye teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Çavuşoğlu kahvaltı sonunda Başsavcı Emre ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saykal'a hediye verdi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Alanya, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor'dan başsavcı Emre'ye veda kahvaltısı - Son Dakika Spor
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