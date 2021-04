Alanyaspor'dan Beşiktaş yenilgisi sonrası yapılan eleştirilere yanıt Açıklaması

Süper Lig'in 33. haftasında dün konuk olduğu Beşiktaş'a 3-0 yenilen Aytemiz Alanya spor'da yapılan eleştirilere cevap verildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş karşılaşmasından sonra özellikle sosyal medya üzerinden başlatılan karalamaların ve itibarsızlaştırmaya yönelik iddiaların kendilerini üzdüğü belirtildi.

Bir Anadolu kulübü olarak Alanyaspor'un oynadığı her ligde şeref ve haysiyetiyle mücadele ederek bulunduğu konuma geldiği belirtilerek, "Dün akşam bir kez daha gördük ki futbolun yönü bu ülkede artık başka yerlere gidiyor. Kendi başarısı ile taraftarı olduğu kulüp dışındaki herkes ve her şeyin yok sayılacağı, haklı ya da haksız her türlü kazancın mübah sayılacağı bir noktadayız. Alanyaspor Kulübü olarak bizler, her zamanki gibi maçımıza çıktık ve mücadelemizi verdik. Kazanacak performansı ortaya koyamadığımız için kaybettik. Bu konu bu kadar basitken, kalecimizin yediği ve bizimn atamadığımız gollerden farklı bir anlam çıkarmaya çalışmak, bazı insanların ve birkaç sözde spor insanının ne kadar kötü kalpli olduklarının, insanlıklarının tükenme noktasına geldiğinin en büyük kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor'un bugüne kadar Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı defalarca kazandığı veya kaybettiği hatırlatılarak, dünkü maçın da geçmiş karşılaşmalardan hiçbir farkının olmadığı vurgulandı.

Girdikleri net pozisyonları gole çevirmiş olmaları halinde, bugün mevcut konuların konuşulmayacağı, hatta kendilerine methiyeler düzüleceği dile getirilirken, şu görüşlere yer verildi:

"Maçtan bir gün önce, kaldığımız otele en yakın noktada olduğu için BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığımız ter idmanı, farklı yerlere çekiliyor. Bugüne kadar kulüpler Dereağzı'nda, Ümraniye'de ve Florya'da ter idmanı yapıp, sayısız maça çıktı. Bunun gündeme gelmesi bile insanların nelerden medet umduğunun göstergesidir. Bu ülkede futbol bakış açısı ve değerlendirmeler skor üzerinden olduğu sürece, futbolumuzun bir milim dahi ileriye gitme şansı yoktur. Bu ligin en iyi oyunlarından birini oynamaya çalışan bir takım olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şerefimizle ve haysiyetimizle onurlu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."