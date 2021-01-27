Alanyaspor'dan en iyi ilk yarı performansı - Son Dakika

Alanyaspor'dan en iyi ilk yarı performansı

27.01.2021 10:47
Alanyaspor'dan en iyi ilk yarı performansı, System.String[]

Süper Lig'de ilk yarıyı 34 puanla beşinci basamakta tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk yarılar itibarıyla en iyi sırada yer aldı.

Süper Lig'de ilk yarıyı 34 puanla beşinci basamakta tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk yarılar itibarıyla en iyi sırada yer aldı.

Süper Lig'e 2016-2017 sezonunda "merhaba" diyen ve ligde beşinci sezonunu geçiren Akdeniz ekibi, ilk yarılar itibarıyla en iyi performansını bu sezon sergiledi.

Sezona teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk devrede 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Rakip fileleri 34 kez havalandıran turuncu-yeşilli ekip, kalesinde ise 20 gol gördü.

Alanyaspor, ligin ilk yarısında Galatasaray'dan sonra en az gol yiyen ikinci takım oldu.

İç sahada 10 maçta 23 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda ise 10 müsabakada 11 puana ulaştı.

İlk yarı performansları

Alanyaspor, 2016-2017 sezonunda ilk yarı sonunda 18 puanla 14'üncü sırada yer aldı.

Bir sonraki sezonun ilk devresinde yine 18 puan toplayan turuncu-yeşilli ekip, 13'üncü sırada kendisine yer buldu.

Akdeniz ekibi, 2018-2019 sezonunun ilk yarısını da 18 puanla 14'üncü sırada tamamladı.

Turuncu-yeşilliler, geçen sezonun ilk yarısını ise 29 puanla 6'ncı sırada bitirdi.

Zirve yarışını 10 hafta önde götürdü

Aytemiz Alanyaspor, ligin dördüncü haftası sonunda üç galibiyet ve bir beraberlikle liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin yedinci haftasında zirveyi Fenerbahçe'ye kaptıran turuncu-yeşilli ekip, sekizinci haftada tekrar liderliğe yükseldi.

Ligin 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek üçüncü sıraya gerileyen Alanyaspor, daha sonra çıktığı 5 maçta 7 puan alabildi.

Turuncu-yeşilliler, bu sezon geride kalan 21 haftanın 10'unda ligin zirvesinde yer aldı.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor'dan en iyi ilk yarı performansı - Son Dakika Spor


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