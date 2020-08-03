Alanyaspor'dan Erol Bulut için yapılan teşekkür açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Teknik Direktörümüz Erol Bulut'a, 2019-2020 sezonundaki başarılı hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında sonsuz başarılar dileriz.Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.
Alanyaspor'dan Erol Bulut için yapılan teşekkür açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Teknik Direktörümüz Erol Bulut'a, 2019-2020 sezonundaki başarılı hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında sonsuz başarılar dileriz.
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4.08.2020 05:26:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyaspor'dan Erol Bulut'a teşekkür mesajı - Son Dakika