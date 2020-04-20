Alanyaspor'dan Erol Bulut için Fenerbahçe açıklaması!

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'un canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



İşte Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları;



NSakala için Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiası var. Biz tam oyuncuyla anlaşmak üzereydik ta ki bazı takımların devreye girmesine kadar. Onun teklifini kabul etmiştik ama sonra oyuncu geri adım attı. Bunu sezon sonu göreceğiz ve o takıma cephe alacağız inşallah. "Fenerbahçe'nin böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum, Ali Koç başkanım bana söylerdi bir şey olsa"



EROL BULUT'UN ÖNÜNÜ AÇARIZ



"Erol hocamla bugün de konuştuk. Herhangi bir teklif, Fenerbahçe'den de teklif almadığını söyledi Sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Ali Koç da çok değerli başkanımız, beni arayıp konuşulanların dedikodu olduğunu da söyledi. Ben de başkanım aramızda konuşmadıysak gerçek değildir dedim. Aynen öyle dedi. Şu kulübe müsaade edildi deniyor sürekli. Öyle bir şey yok. Eğer hocamıza büyük bir takımdan ya da yurt dışından teklif gelirse biz sözleşmesi olsa dahi önünü açarız zaten. Bunu defalarca konuşmanın mantığı yok.



LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



"Bunun cevabını şu an veremeyiz, tamamen varsayım. Haziran başı ihtimali var ama bu ihtimal, bunu herkes konuşuyor. Lig şu an başlar demek zor, TFF'ye de bağlı değil. Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız bizzat yürütüyor. Bir tarih belirsiz, zamanla olacak. 15-20 gün sonra yeniden değerlendirilir."



