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Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Alanyaspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Alanyaspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 bulgularına rastlanan oyuncu ve personelinizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:48 Kaynak: AA
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