Alanyaspor'dan korona virüs kararı - Son Dakika
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Alanyaspor'dan korona virüs kararı

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle futbolcularının ikinci bir talimata kadar antrenmanlara evlerinde ve kulüp tesislerinde bireysel olarak devam etmelerine karar verdi.

Alanyaspor'dan korona virüs kararı, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle futbolcularının ikinci bir talimata kadar antrenmanlara evlerinde ve kulüp tesislerinde bireysel olarak devam etmelerine karar verdi.


Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle futbolcularının ikinci bir talimata kadar antrenmanlara evlerinde ve kulüp tesislerinde bireysel olarak devam etmelerine karar verdi. Futbolcular bu süreçte haftanın her günü saat 11.00 ile 17.00 arasında kulüp tesislerine gelerek bireysel


antrenmanlarını yapabilecek.


"Futbolcularımızın evlerinde kalması için gerekli uyarılar yinelenmiştir"


Aytemiz Alanyaspor, konuya ilgili resmi internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, "Duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşarak, gerekli tedbirleri alan kulübümüz, bu süreçte futbolcularımızın evlerinde kalması için gerekli uyarıları yinelemiştir. Sağlık ekibimiz de salgınla ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek, takımımızın sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:25 Kaynak: İHA

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