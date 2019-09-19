Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'dan kural hatası açıklaması!
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Alanyaspor'dan kural hatası açıklaması!

1 saat önce

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir.

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Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır.


Kamuoyuna saygılarımızla...


Aytemiz Alanyaspor Kulübü

Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:35 
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Alanyaspor'dan son dakika kural hatası açıklaması!
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