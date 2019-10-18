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Son Dakika Spor Alanyaspor'dan Lakadamyalı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

Alanyaspor'dan Lakadamyalı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

1 saat önce

Alanyaspor Yönetimi ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Alanyaspor'dan Lakadamyalı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti, System.String[]

Alanyaspor Yönetimi ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Uslu, Muhammet Çetin, Mehmet Güler, Enver Vural, Hüseyin Girenes ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Prof. Dr. Lakadamyalı, hastanenin son durumu hakkında bilgi verirken, sağlık alanında ileriye dönük projelerine de değindi.


Alanya'da sağlık alanında yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu ise, "İlçemizde sağlık alanında güzel işlere imza atılmaktadır. Bizler de bu konuda gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Başhekimimiz Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'ya görevinde başarılar dileriz" dedi.


Çavuşoğlu daha sonra ziyaretin anısına Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı'ya üzerinde ismi yazan 07 numaralı formamızı hediye etti. - ANTALYA

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Alanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:39 Kaynak: İHA
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