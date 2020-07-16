Alanyaspor'dan orta sahaya transfer - Son Dakika

Alanyaspor'dan orta sahaya transfer

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, İsviçre ekiplerinden Sion'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan İsmail Kutlu'yu 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, İsviçre ekiplerinden Sion'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan İsmail Kutlu'yu 4 yıllığına kadrosuna kattı.

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Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Berkan İsmail Kutlu'nun Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını söyledi.

Lig devam ederken transfer çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Berkan, aşama kaydederek çıtasını daha da yükseltebileceğine inandığımız bir futbolcudur. Hem Alanyaspor'umuz, hem de kendi kariyeri için başarılı olacaktır." diye konuştu.

Berkan İsmail Kutlu ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. İki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Berkan İsmail Kutlu, kendisini 4 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, Fc Sion, İsviçre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:53 Kaynak: AA

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