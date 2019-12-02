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Alanyaspor'dan özel öğrencilere ziyaret

6 saat önce

Alanyaspor Kulübü yönetimi ve sporcuları, özel öğrencileri ziyaret ederek, kulübün ürünlerini hediye etti.

Alanyaspor'dan özel öğrencilere ziyaret, System.String[]

Alanyaspor Kulübü yönetimi ve sporcuları, özel öğrencileri ziyaret ederek, kulübün ürünlerini hediye etti.


Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Baki Boz, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut, futbolcular Haydar Yılmaz, Efecan Karaca, Baiano, Umut Güneş, Veysel Karani Ünal ve Hamza Özdemir, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de yer aldı. Okul Müdürü Ebru Bezci, yönetici ve futbolcularımıza okulu tanıtırken, özel öğrenciler de müzik enstrümanları eşliğinde ritim gösterisi yaptı. Ziyaret sonunda Hasan Çavuşoğlu, okul müdürü Ebru Bezci ve öğrencilere kulübün ürünlerini hediye etti. Ziyaret, okul önünde toplu halde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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