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Alanyaspor'dan Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı
7 saat önce
Alanyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Alanyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Geçmiş olsun." paylaşımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:28 Kaynak: AA
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