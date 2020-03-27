Alanyaspor'dan Yusuf Günay için

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Geçmiş olsun." paylaşımı yapıldı.

Alanyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

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