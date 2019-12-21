Alanyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınmayla başladı. Daha sonra taktik çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.



Öte yandan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, antrenmanı izledi. İkinci hazırlık kampını Alanya'da gerçekleştiren özel sporculara, aynı zamanda TÖSSFED Asbaşkanı olan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu eşlik etti.

31 Mart -7 Nisan 2020'de Antalya'da yapılacak Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan özel sporcular, daha sonra antrenman sahasına inerek, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.