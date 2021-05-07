Alanyaspor, dijital platformda yerini alıyor - Son Dakika

Alanyaspor, dijital platformda yerini alıyor

07.05.2021 10:03
Alanyaspor, dijital platformda yerini alıyor, System.String[]

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Alanyaspor önemli bir işbirliğine gitti.

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Alanyaspor önemli bir işbirliğine gitti. Taraftarlarına yönelik gerçekleşecek olan dijital atılımla bu platformda yerini alan Akdeniz temsilcisi, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe'nin ardından Türkiye'deki 5. takım olacak.

Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe'nin ardından Fan Token çıkaracak beşinci Türk ekibi olacak Alanyaspor, futbol kulüplerinin dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kurulan Socios.com ile anlaşma imzaladı. Dünya futbolunun önemli kulüpleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Atletico Madrid ve Manchester City gibi Avrupa futboluna yön veren kulüplerin yer aldığı platformda, Alanyaspor da 28. partner olarak yerini alacak.

Kulüple ilgili kararlara etki edebilecekler

Alanyaspor'un yaptığı bu anlaşmayla birlikte önümüzdeki aylarda satışa çıkacak olan Fan Token'lardan alan taraftarlar, kulüple ilgili alınacak kararlarda oy hakkına sahip olacak, VIP ödüller kazanacak, özel kulüp ve sponsor promosyonlarına, AR destekli içeriklere, sohbet forumlarına, ilgili oyun ve yarışmalara erişim olmak üzere çok çeşitli avantajlara erişebilecekler. 2020 yılında partnerleriyle paylaştığı 30 milyon dolar gelir elde eden Chiliz, 2021 hedefini ise 200 milyon dolar olarak hedefliyor.

Hasan Çavuşoğlu: "Son derece heyecanlıyız"

Gerçekleşen anlaşma hakkında konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Her geçen gün daha ileriye taşımak istediğimiz kulübümüzü taraftarlarımızın aktif katılımıyla dijital dünyada da öne çıkaracak bu anlaşmadan mutluluk duyuyoruz. Alanyaspor Fan Token ile taraftarlarımız kulüp kararlarında önemli etki sahibi olacak ve Socios.com'da yer alan çok sayıda etkileşim ve ödül fırsatından faydalanacak. Fan Token lansmanımız için son derece heyecanlıyız ve taraftarlarımızdan büyük bir ilgi bekliyoruz. Bu işbirliğiyle Aytemiz Alanyaspor'un dünyanın sayılı kulüplerinin yer aldığı bu platforma katılmasından ve kulübümüzü global dijital arenada da güçlü kılmaktan dolayı gururluyuz" şeklinde yorumladı.

Dreyfus: "En yüksek tutku Türkiye'de"

Chiliz ve Socios.com Kurucu ve CEO'su Alexandre Dreyfus ise "Bu son duyuru, tüm Süper Lig kulüplerinin neredeyse dörtte birinin Fan Token'ları başlatmak için Socios.com ile ortaklık kurduğu anlamına geliyor. Türkiye ve dünyanın en büyük kulüpleri, küresel taraftar kitleleriyle etkileşimi artırmak için Fan Tokenları ve Socios.com'u kullanıyor. Vizyonumuz, pasif taraftarlığı aktif taraftarlığa dönüştürmek ve bu evrimin, şu anda taraftarların tutkusunun başka herhangi bir yerden daha yüksek olduğu Türkiye'de gerçekleşiyor olması çok anlaşılabilir bir durum. Chiliz 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve büyük çaplı küresel genişleme planları var. ABD, İngiltere, Asya ve Güney Amerika'da yeni ortaklıklar ile küresel ağını güçlendirirken, Türkiye'deki ve Avrupa'daki mevcut varlığını büyütmeye devam edecek. Kısa süre önce Türkiye ofisini açtık ve dünya çapında birçok ofisimiz bulunuyor. 2021'de Chiliz, New York, Madrid ve Sao Paulo'da, ABD, Avrupa ve Güney Amerika merkezlerini açacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Alanyaspor, dijital platformda yerini alıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, dijital platformda yerini alıyor - Son Dakika Spor


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