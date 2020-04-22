Alanyaspor, Erol Bulut'la coştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor, Erol Bulut'la coştu - Son Dakika Spor

Alanyaspor, Erol Bulut'la coştu

6 saat önce

Erol Bulut, 26 haftada topladığı 43 puanla diğer tüm teknik direktörlerin çalıştırdığı dönemde 34 haftada topladığı puanı neredeyse yakaladı.

Alanyaspor, Erol Bulut'la coştu, System.String[]

Erol Bulut, 26 haftada topladığı 43 puanla diğer tüm teknik direktörlerin çalıştırdığı dönemde 34 haftada topladığı puanı neredeyse yakaladı. Alanyaspor Süper Lig'de geçirdiği diğer 3 sezonu da 44 puanla 9'uncu sırada tamamlarken, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 26'ncı hafta sonucuna göre 43 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.



BU SENE HEDEFLER YÜKSEK


Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile başarılı bir sezon geçirirken, hedeflerini de yükseltti. Hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi sonuçlar alarak ilerleyen turuncu yeşilliler, gözünü Avrupa'ya dikti. Geçen 3 sezon şansız sonuçlar alarak küme düşme hattından kurtulmak için büyük uğraşlar veren Akdeniz temsilcisi, bu sezon istediği başarıyı yakalamaya çok yakın. Türkiye Kupası'na neden olmasın gözüyle bakan turuncu yeşilliler ligi de ilk 5'te bitirmek istiyor.


İLGİNÇ YENİ MALATYASPOR DETAYI


Geçen sezon iki teknik direktör değiştiren Aytemiz Alanyaspor, 2018-2019 sezonuna Mesut Bakkal ile başlamış ve bir önceki sezonun ikinci yarısında gelen teknik direktörle kötü gidişata dur demişti. Ancak 2017-2018 sezonu ikinci yarısındaki başarıyı geçen sezonun başında yakalayamayan Akdeniz temsilcisi tecrübeli çalıştırıcıyla 6 Kasım 2018'de yollarını ayırdı. Mesut Bakkal ile geçen sezon sadece 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Alanyaspor 12 puan toplayabildi. Ardından 12 Kasım 2018'de göreve gelen Sergen Yalçın, takıma farklı bir enerji getirdi. Yalçın yönetiminde 22 lig maçına çıkan Alanyaspor 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak toplam 32 puan topladı.


Ayrıca geçen sezon Mesut Bakkal'dan boşalan koltuğa 1 maçlığına yardımcı antrenör Mustafa Camunak oturdu ve Alanyaspor, Camunak yönetiminde Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Bu maçta 2-0 mağlup oldu. Geçen sezonla ilgili bir diğer detaysa Mesut Bakkal'ın, Erol Bulut'un geçen yıl çalıştırdığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında alınan mağlubiyet sonrası takımdan ayrılması oldu. Ayrıca 2019-2020 sezonu öncesi Yeni Malatyaspor'dan ayrılarak Alanyaspor'un başına geçen Bulut'un ardından, Malatya temsilcisi de Alanyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın ile anlaştı.


SEZON SONUNA KADAR TEK DÜŞÜNCESİ ALANYASPOR


10 Haziran 2019'dan beri Alanyaspor'u çalıştıran ve oldukça başarılı bir performans ortaya koyan teknik direktör Erol Bulut'un ismi birçok kulüple de anılıyor. Devre arasından beri özellikle kötü günler geçiren Fenerbahçe'nin istediği iddia edilen Bulut, yaptığı bütün açıklamalarda kendisine resmi bir teklif gelmediğinin altını çizdi. Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğunu ve turuncu yeşilli takımın başarısına odaklandığını belirten 45 yaşındaki teknik direktör, gelecek yıllardaki hedeflerinin büyük takımlar olabileceğini her fırsatta dile getiriyor.


EROL BULUT İLE İLKLERİN SEZONUNU YAŞIYOR


Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut yönetiminde çıktığı bu sezonki maçlarda büyük başarılar elde ediyor. Lig tarihinde birçok ilki de bu sezon başaran turuncu yeşilli takım, bu başarılarına Türkiye Kupası ve Avrupa'yı da eklemek istiyor. Bu sezon 26 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan turuncu yeşilli takım, ilk kez 7 maç yenilmezlik serisi yakaladı. Ayrıca bu sezon ilk kez 3 büyükleri oldukça zorlayan Alanyaspor, Fenerbahçe'yi ilk yarı 3-1 yenip ikinci yarı 1-1 berabere kalarak 4 puan aldı. Galatasaray ve Beşiktaş'ı da oldukça zorlayan Alanyaspor bu maçlardan ise puan alamadı. Öte yandan, Alanyaspor, Galatasaray ile ikinci devredeki maçını lige verilen ara nedeniyle henüz oynamadı.


Bu sezonki bir diğer başarısı da ilk kez Alanyaspor 8 hafta üst üste liderlik koltuğunda oturdu. 4'üncü haftada Fenerbahçe galibiyetiyle liderliğe yükselen turuncu yeşilliler, 12'nci haftadaki Göztepe mağlubiyetine kadar liderliğini sürdürdü.


Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:07 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 21:45:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyaspor, Erol Bulut'la coştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]