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Alanyaspor evinde Göztepe'ye yenildi

6 saat önce

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti.

Alanyaspor evinde Göztepe'ye yenildi, System.String[]

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadele konuk ekibin 1-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Beto'da kaldı.

8. dakikada ceza sahası dışından Bakasetas'ın şutunda köşeye doğru giden topu kaleci Beto uzanarak çeldi.

41. dakikada Efecan'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda Beto gole izin vermedi.

44. dakikada Djalma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARI

56. dakikada Alanyasporlu Efecan ceza sahasının sağ çaprazından savunma arkasına sızdı. Ceza alanı içerisine gönderdiği topun ardından karambol oldu ancak maçın hakemi Efecan'ın ofsaytta olduğuna karar verdi.

67. dakikada Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome'nin ceza sahası içinde çektiği şutu kaleci Marafone çıkardı. Pozisyonun devamında Halil Akbunar'ın pasında topla buluşan Andre Castro'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Marafona'nın sağından ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan x, Bahtiyar Birinci x, Yusuf Bozdoğan xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Baiano xxx, Georgios Tzavellas xx, Steven Cauker xx, Kaan Kanak xx, Emmanouil Siopis xxx, Ceyhun Gülselam xx (Musa Çağıran dk. 72 x), Efecan Karaca xx, Anastasios Bakasetas xx, Campos xx (Yacine Bammou dk. 63 x) Papiss Demba Cisse xx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Salih Uçan, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Veysel Karani Ünal, Hamza Özdemir,

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: Beto xxx, Lamine Gassama xx, Wallace Reis da Silva xx, Titi xx, Berkan xx, Castro xx (Borges dk. 90 ?), Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx (Yalçın Kayan dk. 76 ?), Mossoro xx ( Napoleoni dk. 63 x) Serdar Gürler xxx, Jerome xx

Yedekler: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Atınç Nukan, Leo, Deniz Kadah, Murat Paluli

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Castro (dk. 68) (Göztepe)

Sarı kartlar: Emmanouil Siopis, Ceyhun Gülselam, Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Soner (Göztepe)

(Erdal Anak/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:45 Kaynak: İHA
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