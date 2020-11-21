Aytemiz Alanyaspor'dan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
21.11.2020 14:03
Aytemiz Alanyaspor'da dün rutin yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda bir profesyonel takım futbolcusu, bir altyapı oyuncusu ve bir personelin testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Aytemiz Alanyaspor'da dün rutin yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda bir profesyonel takım futbolcusu, bir altyapı oyuncusu ve bir personelin testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, maç öncesi yapılan rutin koronavirüs testinde bir futbolcu, bir altyapı oyuncusu ve bir personelin testi pozitif çıktı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" denildi.
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