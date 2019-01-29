Alanyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Aytemiz Alanyaspor, dün oynadığı Ankaragücü maçının ardından ara vermeden sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan idmanda Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan oyuncular düz koşu yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması ile dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Isaac Sackey ve Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı düz koşu yaparken Ankaragücü maçında sakatlanan Lucas Villafanez antrenmana katılmadı. Ayrıca transfer gündeminde ismi İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anılan ve anlaştığı iddia edilen Merih Demiral da idmanda yer almayan bir başka isim oldu. - ANTALYA

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