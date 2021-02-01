Alanyaspor genç stoperi renklerine bağladı - Son Dakika

Alanyaspor genç stoperi renklerine bağladı

01.02.2021 17:36

- Alanyaspor genç stoperi renklerine bağladı Aytemiz Alanyaspor, Menemenspor'dan 21 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

- Alanyaspor genç stoperi renklerine bağladı

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, Menemenspor'dan 21 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'dan stoper oyuncu Furkan Bayır ile Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

"Menemenspor'da kiralık olarak oynamaya devam edecek"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Günün ikinci transferi de Menemenspor'dan Furkan Bayır kardeşimiz oldu. Kendisiyle 4,5 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Geleceğe de yatırım yapmak gerekiyor. Kendisi sezon sonuna kadar Menemenspor'da kiralık olarak oynamaya devam edecek. Kamp döneminde ise takımımıza katılacak. Hem Furkan'a hem de camiamıza hayırlı olsun" dedi.

"Burada çıkışımı sürdüreceğime inanıyorum"

Furkan Bayır ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Ben de emeği olan tüm hocalarıma ve Hasan başkanıma bana bu şansı verdiği için çok teşekkür ederim. Burada da çıkışımı sürdüreceğime inanıyorum" diye konuştu.

Genç stoper, bu sezon sonuna kadar Menemenspor'da kiralık olarak forma giymeye devam edecek.

Alanyaspor genç stoperi renklerine bağladı
Alanyaspor genç stoperi renklerine bağladı
Alanyaspor genç stoperi renklerine bağladı
Alanyaspor genç stoperi renklerine bağladı

Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor genç stoperi renklerine bağladı - Son Dakika Spor


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