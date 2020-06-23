Alanyaspor Genel Müdürü Ak: "Bırakın küfür etmeyi Ağaoğlu ile göz göze bile gelmedik" - Son Dakika

Alanyaspor Genel Müdürü Ak: "Bırakın küfür etmeyi Ağaoğlu ile göz göze bile gelmedik"

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Ak, Trabzonspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na bırakın küfür etmeyi, kendisi ile göz göze bile gelmedik" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Ak, Trabzonspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na bırakın küfür etmeyi, kendisi ile göz göze bile gelmedik" dedi.

Hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı. Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı. Yaşanan gerilim güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Olayların ardından Aytemiz Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Ak, yazılı açıklamada bulundu.

Dün gece maç bitiminden sonra yaşanan olaylarla ilgili olarak Ak, "Şahsım hedef alınarak yapılan yorum ve paylaşımlardan sonra bu açıklamanın yapılma gereği doğmuştur. Biz profesyoneller için kulüp başkanlığı makamı müstesna bir konumdadır. Maç başlamadan önce VIP tribününde gördüğüm Ağaoğlu'na 'Başkanım hoş geldiniz. Protokol tribününe geçmeyi arzu eder misiniz' diyerek kendisini selamladım. Müsabaka bittikten sonra futbolcularımızı bir an önce soyunma odasına alma gayreti içerisinde olarak hareket ettim. Soyunma odasına girdikten yaklaşık 10 dakika sonra, korona virüs önlemleri nedeniyle tribünlerin önünde gerçekleşecek yayıncı kuruluşun röportajları öncesinde bir gerginlik olduğu haberini aldım. Bunun üzerine futbolcularımızı güven içinde röportaja çıkarabilmek adına ben de bölgeye intikal ettim. Trabzonsporlu yöneticilerin ve misafirlerin bulunduğu tribünde bir kişi, Alanyasporlu yöneticilerimize dönerek; 'Size küfrediyoruz. Arkanızı dönüp gidiyorsunuz' mealinde galiz ifadeler kullanınca, kendisini alkışlayarak 'bravo' dedim" diye konuştu.

"Kamera kayıtlarında da bu durum açıkça görülmektedir"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile göz göze bile gelmediğini savunan Ak, "Başkana bırakın küfür etmeyi, kendisi ile göz göze bile gelmedik. Bu esnada yakınımda bulunan TFF gözlemcisi hocamız da bu durumu teyit edecektir. Kamera kayıtlarında da bu durum açıkça görülmektedir. Ancak sonrasında başkanı bana doğru koşarken gördüm. Değerli bir kulüp başkanı ile bu şekilde bir fiziksel temastan kaçınmak için azami gayreti gösterdim. Sonrasında yapılan 'Başakşehir hayranı', 'Linkedln profilinde Başakşehir'i beğendi' diye paylaşılan görsel ise pandemi sürecinde kulüplerin ve liglerin durumu ile ilgili olarak yapılan, kulüp profesyonellerinin bilgi paylaşım haberinden ibarettir. Sonrasında yaşananlar tüm çıplaklığıyla kamuoyunun gözleri önündedir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor Genel Müdürü Ak: 'Bırakın küfür etmeyi Ağaoğlu ile göz göze bile gelmedik' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:02 Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:20 Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu 15:42 Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı 15:28 Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı 14:48 Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor 13:28 Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek 12:49 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 12:32 Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti 11:58 Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor 11:01 Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu 10:34 Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım 09:52 Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi 09:32 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde Hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:33:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyaspor Genel Müdürü Ak: "Bırakın küfür etmeyi Ağaoğlu ile göz göze bile gelmedik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]