Alanyaspor, geriden gelerek Ankaragücü'nü 4-3 yendi

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor geriden gelerek kazandı.

Maçta Alanyaspor'un golleri 38. dakikada Salih Uçan, 54. dakikada Bakasetas, 62. dakikada Babacar ve 79. dakikada Moubandje'den geldi. Ankaragücü'nün golleri ise 3. ve 28. dakikadalarda Paintsil ve 65. dakikada Badji'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 34'e yükseltti ve 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koydu. Ankaragücü ise 18 puanla 19. sırada kaldı. Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise aynı haftada BB Erzurum deplasmanına gidecek.