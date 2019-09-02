Son Dakika Haberleri: Alanyaspor, Hasan Ayaroğlu'nu Erzurumspor'a kiraladı
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Alanyaspor, Hasan Ayaroğlu'nu Erzurumspor'a kiraladı

3 saat önce

Süper Lig ekibi Alanyaspor, orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladı.

Alanyaspor, Hasan Ayaroğlu'nu Erzurumspor'a kiraladı, System.String[]

Süper Lig ekibi Alanyaspor, orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayaroğlu'nun bir yıllığına kiraya verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Hasan Ayaroğlu, bu sezon sonuna kadar, bir yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Erzurumspor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Hasan Ayaroğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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