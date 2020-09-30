Alanyaspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor
- Alanyaspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- Alanyaspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor
ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Alanyaspor Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yönetiminde turuncu-yeşilli ekip idmana ısınma hareketleriyle başladı. Basın kapalı gerçekleşen antrenman, taktik içeren çalışmalarla devam etti. Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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