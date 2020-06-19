Alanyaspor havaya girince...

Türkiye Kupası yarı finalinde iki farklı galibiyet izledik. Salı günü Trabzonspor kontratak futbolunu benimsediği ve kaleyi bulan üç topunun da gol olduğu maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken, dün Alanyaspor büyük bölümünde üstün olduğu karşılaşmada Antalyaspor karşısında farka koştu ve Karadeniz ekinin finaldeki rakibi oldu. Alanyaspor'un en büyük sıkıntısı istikrar.







KUSURSUZA YAKIN OYNADILAR



Dönem dönem ya çok iyiler ya da kötüler. ligde aldıkları 12 galibiyetin 9'unun 5 ve 4 maçlık iki seriyle gelmesi de bunun göstergesi. Bunun dışında yine 4 ve 5 maçlık iki galibiyetsiz serileri var. Eğer ilk yarıda öne geçerlerse o maçı kaybetme ihtimalleri çok düşük. Geriye düştükleri maçlarıysa çevirmekte zorlanıyorlar. Dünse erken havaya girdiler ve akabinde çok rahat bir galibiyet aldılar. Daha da farklı bir skor olabilirdi: İki topları direkten dönerken bir golleri VAR'a takıldı. Cisse dün hat-trick yaparak geceye damga vurdu. Orta sahada Salih, Efecan ve Bakasetas kusursuza yakın oynadılar.



ELEMEDE İYİ FORVETİN ÖNEMİ



Trabzonspor zorlu Fenerbahçe deplasmanında Sörloth'un kritik anlardaki golleriyle turu koparmıştı. Dün de Alanyaspor yıldız ismi Papiss Cisse'nin erken golüyle Antalya'nın umutlarını başlamadan bitirdi. İyi bir forvetin eleme türü maçlarda ne kadar önemli olduğu Türkiye Kupası yarı finallerinde bir kez daha görüldü.



