Alanyaspor ile Erzurumspor 3. randevuda - Son Dakika

Alanyaspor ile Erzurumspor 3. randevuda

20.01.2021 14:02
Alanyaspor ile Erzurumspor 3. randevuda, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 20. haftası maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 20. haftası maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Tekrardan çıkışa geçmek isteyen Akdeniz temsilcisi, 3. kez karışılacağı rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Son 9 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 30 puan alarak 6. sırada yer alan Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Yarın saat 16.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak Erzurumspor maçını ise Turgut Doman yönetecek.

SİOPİS KART CEZALISI

Kart cezalısı Siopis dışında sakat oyuncusu bulunmayan Aytemiz Alanyaspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Babacar.

RAKİBİYLE 2 KEZ KARŞILAŞTI

Bugüne dek Erzurumspor ile ligde sadece geçen sezon karşılaşan Alanyaspor, bu maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Evindeki maçı 2-1 kazanan turuncu-yeşilli ekip deplasmanda oynanan maçtan ise 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

(Erdal Anak/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanyaspor ile Erzurumspor 3. randevuda - Son Dakika


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