Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Antalya'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Antalya'ya geldi - Son Dakika Spor

Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Antalya'ya geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Antalya'ya geldi, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya'ya geldi.


Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'dan havalanan Beşiktaş kafilesi, saat 17.45'te Gazipaşa-Alanya Havalimanına iniş yaptı. Siyah-beyazlı ekibi havalimanına gelen bir grup Beşiktaş taraftarı karşıladı. Uçaktan inen futbolcular, kendilerini bekleyen taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Siyah-beyazlı kafile, taraftarların tezahüratları arasında havalimanından ayrılarak, Alanya'da kalacakları otele doğru hareket etti. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:53 Kaynak: İHA
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