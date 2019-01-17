Alanyaspor ile Kasımpaşa 0-0 Berabere Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor
sahasında Kasımpaşa
'yı konuk etti. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar 6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol çizgide taç atışıyla topa sahip olan Pavelka bekletmeden ara pasını Özgür'e aktardı. Bu futbolcu da arka direğe yükselttiği topa Diagne'nin vuruşuyla gol oldu. Ancak VAR golü iptal etti. 45+2. dakikada Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta dönen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Campos rakiplerini çalımlayarak topu kale önüne gönderdi. Burada topla buluşan Fernandes'in şutunu defans kornere gönderdi. 67. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Ozan Tufan
'ın sert şutu az farkla auta gitti. 78. dakikada sağ kanattan Villafanez'in ara pasıyla topla buluşan Baiano ceza sahasına koşu yapan Efecan'a topu aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 81. dakikada Popov'un sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı ortada Hassan'ın kafa vuruşu kaleci Haydar'da kaldı.
Stat: Bahçeşehir
Okulları Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, Mehmet Metin
xx, İbrahım Bozbey xx Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz
xxx, N'Sakala xxx, Merih xxxx, Tzavellas xx, Baiano xxx, Taha xx (Ozan dk. 63 xx), Ceyhun
xx, Campos xxx (Efecan dk. 63 xx), Fernandes xxx, Villafanez xxx (Sural dk. 79 x) Cisse xxxx Yedekler: Ufuk, Barış, Caulker Cenk Ahmet
, Hasan Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kasımpaşa: Ramazan Köse
xx, Ben Youssef xxx, Veysel Sarı
xx, Popov xxx, Özgür Çek
xx, Sadiku xx (Tarkan
dk 90 ?) Pavelka xx, Samuel Eduok xxx, Hassan xxx, Hajradinovic xxx (Sa dk. 70 ?), Diagne xx Yedekler: Eray, Murat, Heintz, İlhan, Veigneau, Çağtay, Azad Teknik Sorumlu: Mustafa Denizli
Kırmızı kart: Diagne (Maç bitimi) Sarı kartlar: Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Sadiku, Pavelka (Kasımpaşa)
(Erdal Anak/İHA)